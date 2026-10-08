Όλα τα τρένα ακινητοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στη Νορβηγία, λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών. Ωστόσο η εταιρεία Telenor διευκρίνισε ότι δεν παρατήρησε κάποια ένδειξη «κακόβουλης ενέργειας» στο δίκτυο.

«Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε σε όλη τη χώρα» ανακοίνωσε η δημόσια νορβηγική εταιρεία σιδηροδρόμων Vy μέσω της ιστοσελίδας της. «Προβλέπουμε αναβολές δρομολογίων και καθυστερήσεις. Μια βλάβη επηρεάζει το σύστημα επικοινωνιών», πρόσθεσε.

Η βλάβη σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 19.00 (ώρα Ελλάδας). Είναι ασαφές για πόσο διάστημα θα συνεχιστεί η παράλυση στο δίκτυο, σημείωσε η Vy.

Η ακινητοποίηση των τρένων οφείλεται σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών Telenor. Ένας εκπρόσωπός της, ο Φέτλε Άντερσεν, είπε στην εφημερίδα Aftenposten ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη».

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Telenor σήμερα το απόγευμα δυστυχώς πλήττουν πολλούς πελάτες και οργανισμούς», ανέφερε η ίδια η εταιρεία στον ιστότοπό της.