Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στο Όσλο, έπειτα από αναφορές για έκρηξη στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Pilestredet. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές, όπου και εντόπισαν μία χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιχειρήσεων της αστυνομίας, Vidar Pedersen, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Parkveien γύρω στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet έπειτα από μια έκρηξη. Η κατάσταση είναι ασαφής και εργαζόμαστε εκτενώς στον τόπο του συμβάντος», δήλωσε ο Pedersen.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή το ενδεχόμενο τραυματισμών. Η Πυροσβεστική και η Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο έστειλαν τρία οχήματα για να συνδράμουν την αστυνομία, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Arvid Nordstrand.

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, η αστυνομία έχει επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Όσλο, κοντά σε κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη και οι έρευνες συνεχίζονται.