Σε μια σημαντική επιχειρησιακή αναβάθμιση της νεοσύστατης Ταξιαρχίας Φίνμαρκ στην Αρκτική προχώρησε η Νορβηγία, ενισχύοντας περαιτέρω τη βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία.

Η ταξιαρχία, η οποία συγκροτήθηκε μόλις πέρυσι και αποτελεί την πρώτη που δημιουργήθηκε στη χώρα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εξοπλίζεται πλέον με τάγμα πυροβολικού, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και λόχο διαβιβάσεων.

Την ίδια στιγμή, το Όσλο αυξάνει κατακόρυφα τις αμυντικές του δαπάνες, φτάνοντας το 3,17% του ΑΕΠ, με τον Νορβηγό Υπουργό Άμυνας να στέλνει αυστηρό μήνυμα αποτροπής.

Νέα οπλικά συστήματα και δυνατότητα πλήγματος στα 40 χιλιόμετρα

Μέχρι σήμερα, ο κύριος ρόλος της Ταξιαρχίας Φίνμαρκ επικεντρωνόταν στην επιτήρηση και τις τακτικές περιπολίες κατά μήκος των νορβηγορωσικών συνόρων, τα οποία εκτείνονται σε μήκος 198 χιλιομέτρων.

Με τη νέα επιχειρησιακή αναβάθμιση, η μονάδα αποκτά σημαντική ισχύ πυρός και διευρυμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ειδικότερα, η ταξιαρχία ενισχύθηκε με τάγμα πυροβολικού για την προσβολή στόχων εδάφους, πυροβολαρχία συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία από εναέριες απειλές, καθώς και λόχο διαβιβάσεων για τον ταχύ συντονισμό των επιχειρήσεων.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, η μονάδα είναι πλέον σε θέση να προσβάλλει στόχους σε απόσταση έως και 40 χιλιομέτρων, αλλά και να συντονίζει συνδυασμένα αεροπορικά και ναυτικά πλήγματα σε συνεργασία με νορβηγικές και συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό» – Εκτόξευση των αμυντικών δαπανών

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters από το στρατηγείο της ταξιαρχίας, το οποίο βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας, Τόρε Σάντβικ, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας του:

«Θα απαντήσουμε σε κάθε απειλή και επίθεση εναντίον της Νορβηγίας και του ΝΑΤΟ. Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο ταξίαρχος Τζον Όλαφ Φούγκλεμ έκανε λόγο για μια καθοριστική αναβάθμιση της ισχύος πυρός στην περιοχή.

Η Νορβηγία, ακολουθώντας το παράδειγμα και των υπολοίπων σκανδιναβικών χωρών, έχει προχωρήσει σε αλματώδη αύξηση του αμυντικού της προϋπολογισμού.

Πιεζόμενη τόσο από τις εξελίξεις στην Ουκρανία όσο και από τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών κονδυλίων, η Νορβηγία κατατάσσεται πλέον μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες δαπάνες, επενδύοντας φέτος το 3,17% του ΑΕΠ της στην άμυνα, έναντι μόλις 1,5% που διέθετε το 2014.