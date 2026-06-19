Σε σχεδόν πλήρη απαγόρευση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στα δημοτικά σχολεία, προχωρά η Νορβηγία, περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση τους και στις μεγαλύτερες βαθμίδες, με στόχο την προστασία της μαθησιακής διαδικασίας.

Όπως δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, η εκτεταμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εγκυμονεί τον κίνδυνο να παραλείψουν τα μικρά παιδιά θεμελιώδη στάδια της εκπαίδευσής τους.

«Το σημαντικότερο πράγμα στο σχολείο είναι τα παιδιά μας να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να λύνουν μαθηματικές ασκήσεις», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από τα τέλη Αυγούστου, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των μέτρων του 2024, όταν η κυβέρνηση της χώρας -αντιμετωπίζοντας μια γενικευμένη πτώση των επιδόσεων στα σχολικά τεστ- απαγόρευσε τα smartphones στα σχολεία και ενίσχυσε τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών για τη διατήρηση της πειθαρχίας.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:

-Ηλικίες 6 έως 13 ετών (1η έως 7η τάξη): Θα ισχύει καθολική απαγόρευση χρήσης εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

-Ηλικίες 14 έως 16 ετών (γυμνάσιο): Η χρήση θα επιτρέπεται με μεγάλη προσοχή και αποκλειστικά υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

-Ηλικίες 17 έως 19 ετών (λύκειο): Οι μαθητές θα διδάσκονται την ορθή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί νομοθεσία για την επιστροφή των παραδοσιακών βιβλίων στις τάξεις, ανατρέποντας την κυριαρχία των tablet.

Η Νορβηγία είχε ξεκινήσει την ψηφιοποίηση των σχολείων ήδη από τη δεκαετία του 1990, μια τάση που κορυφώθηκε μετά το 2010 με την εισαγωγή των iPad, περιορίζοντας δραστικά το γράψιμο στο χέρι.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο των ίδιων πρωτοβουλιών για την προστασία των ανηλίκων, η νορβηγική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τον περασμένο Απρίλιο σχέδια για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ