Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής πλημμύρισε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Νορβηγία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Run-of-the-river hydropower scheme at Braskereidfoss, Norway, on the river Glomma destroyed by flood waters from Storm Hans. Bad weather, in a rapidly changing climate. pic.twitter.com/e9Tqv3xTKt — Robert Smallshire (@robsmallshire) August 9, 2023

«Ζούμε μια κρίση εθνικών διαστάσεων», δήλωσε ο Αούντ Χόβε, επικεφαλής της επαρχίας Ινλάνταν, στο νότιο τμήμα της σκανδιναβικής χώρας, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάστηκαν σε 115 δρόμους.

Στο βίντεο που ακολουθεί απεικονίζεται ένα λυόμενο σπίτι το οποίο έχει παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και συντρίβεται στην γέφυρα.

Storm Hans has caused flooding in Norway today. This holiday home baring the brunt of the storm.. Ouch. pic.twitter.com/6wBVnXzWBu — Met4Cast (@Met4CastUK) August 9, 2023

«Χρειαζόμαστε βοήθεια από το σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα είναι που θα τα καταφέρουμε ή θα αποτύχουμε», είπε.

«Δεν έχουμε δει ποτέ τόσο υψηλά επίπεδα υδάτων σε πολλά ποτάμια. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η υπερχείλιση μεγάλων ποταμών θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Έρικ Χόλμκβιστ, στέλεχος της Υπηρεσίας Ενέργειας και Υδάτων στην εφημερίδα VG.

Επτά ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των κατοίκων, ανέφερε η κυβέρνηση.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους (…) και τεράστιες υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε μεγάλο μέρος της χώρας», προειδοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας, Έμιλι Ενγκερ Μελ.

Norway: Two mobile homes smashed into same bridge after Storm Hans https://t.co/LHik5VcKsX — Miles Harvey (@eCommencal) August 9, 2023



Από την κακοκαιρία πλημμύρισε ο υδροηλεκτρικός σταθμός Μπρασκσρείντφος, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκλόμα, του μεγαλύτερου στη χώρα.

Ο νορβηγικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας Hafslund ανέφερε ότι λόγω βλάβης του δικτύου, οι γεννήτριες του φράγματος σταμάτησαν να λειτουργούν σήμερα τα ξημερώματα.

Από τις βροχές πλημμύρισαν οι εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Hafslund.

Λόγω της καταιγίδας «Χανς», η Νορβηγία και η Σουηδία βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.