Βαρύ παραμένει το κλίμα για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, καθώς μόλις 14 ημέρες μετά την απώλεια του βασιλιά Χάραλντ Ε’, έφυγε από τη ζωή και η αδελφή του, πριγκίπισσα Άστριντ.

Την είδηση του θανάτου της 94χρονης πριγκίπισσας γνωστοποίησαν την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, τα Ανάκτορα στο Όσλο. Η λιτή ανακοίνωση του Παλατιού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών».

Παρά τα προβλήματα υγείας της, η πριγκίπισσα Άστριντ είχε καταφέρει να δώσει το «παρών» μόλις την περασμένη Τετάρτη στην κηδεία του 89χρονου αδελφού της, ο οποίος είχε καταλήξει στις 28 Αυγούστου.

Η εικόνα της στο αναπηρικό αμαξίδιο αποτύπωνε την εύθραυστη κατάστασή της, επιβεβαιώνοντας τον λόγο για τον οποίο οι δημόσιες εμφανίσεις της είχαν γίνει εξαιρετικά σπάνιες το τελευταίο διάστημα. Είναι αξιοσημείωτο πως, τον περασμένο Αύγουστο, η Άστριντ είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη, ακολουθώντας την ίδια ιατρική διαδικασία με τον αδελφό της.

Με την εκδημία της πριγκίπισσας κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο για το Παλάτι, αφού ήταν το τελευταίο εν ζωή μέλος από τα τρία παιδιά του βασιλιά Όλαφ Ε’, ο οποίος βρέθηκε στον νορβηγικό θρόνο από το 1957 έως το 1991.

Στον θρόνο της Νορβηγίας έχει πλέον ανέλθει ο 53χρονος γιος του αείμνηστου Χάραλντ Ε’, ως βασιλιάς Χάακον Η’.