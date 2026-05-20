Οι πρωθυπουργοί της Ινδίας και των σκανδιναβικών χωρών που συναντήθηκαν την Τρίτη στο Όσλο τάχθηκαν υπέρ της πολυμέρειας σε μια εποχή που αυτή η μορφή συνεργασίας πλήττεται μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ηγέτες χωρών πολύ διαφορετικών μεγεθών, ο Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του, εξήραν τις κοινές αξίες και συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια της τρίτης συνόδου κορυφής μεταξύ της Ινδίας και των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία).

“Η κοινή μας δέσμευση υπέρ της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της πολυμέρειας μας καθιστά φυσικούς εταίρους”, υπογράμμισε ο Μόντι σε δήλωση προς τον Τύπο.

Όπως και κατά τη διάρκεια του διμερούς σκέλους της επίσκεψής του στη Νορβηγία τη Δευτέρα, ο Ινδός πρωθυπουργός δεν έδωσε στα μέσα ενημέρωσης την ευκαιρία να του θέσουν ερωτήσεις.

“Σε αυτούς τους καιρούς εντάσεων και συγκρούσεων σε παγκόσμια κλίμακα, η Ινδία και οι σκανδιναβικές χώρες θα συνεχίσουν μαζί να υπερασπίζονται μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες”, τόνισε.

“Είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για τη δυτική Ασία (τη Μέση Ανατολή σ.σ.), θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το γρήγορο τέλος των εχθροπραξιών και όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης”, πρόσθεσε.

Δίπλα του, η απερχόμενη πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την προσήλωσή της σε μια “παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες”.

“Δυστυχώς, η παλιά παγκόσμια τάξη αλλάζει γρήγορα και όχι προς τη σωστή κατεύθυνση”, δήλωσε με αποδοκιμασία.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει την επιδίωξή του να “πάρει τον έλεγχο” της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης επιβάλει δασμούς σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τους συμμάχων.

Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών και της Ινδίας δεν σταματούν να ενισχύονται: οι πρώτες προσελκύονται από τις ευκαιρίες που προσφέρει το πλέον πολυπληθές κράτος του κόσμου, πρωτοπόρο σε ορισμένες τεχνολογίες, ενώ η δεύτερη επιθυμεί διακαώς επενδύσεις και τεχνολογίες που δεν έχει ακόμη.

Σε περίοδο δέκα ετών, το διμερές εμπόριο έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, σημείωσε ο Μόντι.

“Στον σημερινό κόσμο, οι άνθρωποι χρειάζονται ελπίδα, την ελπίδα ότι χώρες που διαφέρουν σε ορισμένα σημεία μπορούν να συναντώνται, ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των χωρών στον διάλογο και το εμπόριο”, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κριστρούν Φροσταντότιρ.

Όπως είχε κάνει τη Δευτέρα με τη Νορβηγία, ο Μόντι ανακοίνωσε επίσης μια “πράσινη στρατηγική συνεργασία” με όλες τις σκανδιναβικές χώρες.

Η επόμενη αντίστοιχη σύνοδος κορυφής θα διεξαχθεί στο Ελσίνκι, ανακοίνωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, χωρίς να αναφέρει ημερομηνία.

Ο Μόντι αναμένεται να ολοκληρώσει την περιοδεία του με επίσκεψη στην Ιταλία, όπου θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.