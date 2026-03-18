Ποινή κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών πρότεινε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο του Όσλο για τον προγονό του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα αδικήματα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του, η Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε, το 2001, τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, περιλαμβανομένων αυτών για βιασμό, ενώ αποδέχθηκε μερικές ήσσονες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε επτά εβδομάδες και πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη, παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον στην σκανδιναβική χώρα, καθώς στη διάρκειά της έγιναν λεπτομερείς αναφορές στον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, στα βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων που είχε ο ίδιος τραβήξει, καθώς και σε περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία περιλαμβάνονταν στα στοιχεία της δίκης.

Η δίκη συνέπεσε με τη δημόσια συγγνώμη της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ επειδή επέδειξε «κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν μετά την καταδίκη του το 2008.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η συνολική δημοτικότητα της μοναρχίας έχει πληγεί εξαιτίας αυτών των δύο υποθέσεων.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Χόιμπι πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως οποιοσδήποτε άλλος Νορβηγός, χωρίς να του επιβληθεί ούτε αυστηρότερη ούτε ηπιότερη ποινή επειδή είναι μέλος της πιο εξέχουσας οικογένειας της χώρας.