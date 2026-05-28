Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας εισήχθη την Τετάρτη σε νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσαν τα νορβηγικά ανάκτορα.

Την Κυριακή είχε γίνει γνωστό πως βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και την Τετάρτη εισήχθη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο, όπου θα παραμείνει «για μερικές ημέρες» υπό ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄, 89 ετών, βρίσκεται σε περιοδεία στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπληρώνοντας πως – εκτός απροόπτου – αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Τον Ιανουάριο του 2025, η βασίλισσα Σόνια εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω κολπικής μαρμαρυγής και υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.