Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

🇳🇴🇺🇸 Norway / United States 🔸A powerful explosion was reported near the U.S. Embassy in Oslo around 1 a.m no injuries reported and the cause remains unknown. pic.twitter.com/zKuyVQe4zL — NEXUSx (@Nexus_osintx) March 8, 2026

«Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», σύμφωνα με την ενημέρωση των νορβηγικών αρχών.