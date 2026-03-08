Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», σύμφωνα με την ενημέρωση των νορβηγικών αρχών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #ισχυρή έκρηξη #Όσλο #πρεσβεία