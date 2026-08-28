Προληπτικά μέτρα λαμβάνει η Νορβηγία ενόψει του χειμώνα, εξαιτίας της ανησυχητικής πτώσης που καταγράφεται στη στάθμη των υδάτινων ταμιευτήρων στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Όπως έκανε γνωστό η NVE, η εθνική ρυθμιστική αρχή του ενεργειακού συστήματος, οι εταιρείες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στο κεντρικό τμήμα της χώρας μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρότερου ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω παραγωγοί υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν αναλυτικές αναφορές, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις τους για την ικανότητα παραγωγής ρεύματος το προσεχές διάστημα.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των αποθεμάτων νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ηλεκτροδότηση τους κρύους μήνες, όταν και η ζήτηση κορυφώνεται.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η ίδια η ρυθμιστική αρχή, η οποία στην επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει: «Εάν μπούμε στον χειμώνα με λιγότερο νερό από το συνηθισμένο, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει η σωστή διαχείριση των διαθέσιμων υδροηλεκτρικών πόρων».