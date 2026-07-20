Ένα μνημείο για τα 77 θύματα των επιθέσεων που διέπραξε πριν από 15 χρόνια ο εξτρεμιστής νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, στη φονικότερη επίθεση εν καιρώ ειρήνης στη χώρα, εγκαινιάστηκε χθες Κυριακή (19/7) στη Νορβηγία.

Επιζώντες, συγγενείς των θυμάτων, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Χάακον και μέλη της κυβέρνησης παρέστησαν στην τελετή.

«Η 22α Ιουλίου 2011 ήταν η ημέρα μιας βίαιης επίθεσης όχι μόνο εναντίον ανθρώπων αλλά και εναντίον της δημοκρατίας μας» είπε η Μερέτε Σταμνεσάγκεν, η πρόεδρος της ένωσης υποστήριξης στα θύματα.

Στις 22 Ιουλίου 2011 ο Μπρέιβικ πυροδότησε αρχικά μια βόμβα κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι. Στη συνέχεια σκότωσε 69 ανθρώπους –οι περισσότεροι ήταν έφηβοι– ανοίγοντας πυρ στη θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού κόμματος στο νησί Ουτόγια, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

This year marks 15 years since the terrorist attacks at the government quarter and Utøya. Crown Prince Haakon attended the unveiling of the national memorial at Johan Nygaardsvolds plass. 📸 Det kongelige hoff pic.twitter.com/XNAeWJZPLa — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 19, 2026

Το μνημείο βρίσκεται στη συνοικία των υπουργείων και αποτελείται από ένα ψηφιδωτό ύψους 12 μέτρων και πλάτους 15, που εικονίζει έναν μικρό πρασινοσκέλη και κλαδάκια που αντικατοπτρίζονται στο νερό. Το πουλί παρατήρησε στο νησί Ουτόγια ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε το γλυπτό, ο Ματίας Φαλντμπάκεν.

Από κάτω είναι χαραγμένα τα ονόματα των 77 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011.

«Ας δώσουμε στις φράσεις “να μη σιωπήσουμε ποτέ, να μην ξεχάσουμε ποτέ”, όλη τη σημασία που τους αξίζει. Όχι σαν σύνθημα, αλλά σαν δέσμευση. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον», πρόσθεσε η πρόεδρος του συλλόγου.

Ο διάδοχος του θρόνου Χάακον επισκέφθηκε στη συνέχεια μια αίθουσα του νέου Κέντρου της 22ας Ιουλίου, ενός εθνικού κέντρου μνήμης που δίνει πληροφορίες για την επίθεση. Αφού λειτούργησε το 2015 ως προσωρινό κέντρο ενημέρωσης, στη συνέχεια μονιμοποιήθηκε πριν μετακομίσει αυτό το καλοκαίρι σε νέες εγκαταστάσεις κοντά στο μνημείο.

Ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, τη μέγιστη ποινή εκείνη την εποχή, η οποία μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα συνεχίζει να θεωρείται απειλή για την κοινωνία. Η ποινή αυτή σήμαινε ότι θα έπρεπε να εκτίσει τουλάχιστον 10 χρόνια στη φυλακή. Ο δεξιός εξτρεμιστής, ηλικίας 47 ετών σήμερα, δήλωσε ότι σκότωσε τα θύματά του επειδή υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα.