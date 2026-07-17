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Περισσότερα από 100 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν, στη νότια Νορβηγία. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

JUST IN: Massive fire in Drammen, Norway destroys over 100 homes https://t.co/OKz8NyGnf4 pic.twitter.com/rLKXlhEqgv — Rapid Report (@RapidReport2025) July 17, 2026

HUNDREDS left HOMELESS after MASSIVE Norway fire Over 100 HOMES reduced to ASHES as flames TEAR through apartment blocks pic.twitter.com/B81rQXbCKN — Miss Jezzabelle (@MissJezzabelle1) July 17, 2026

UPDATE – Drammen, Norway: More than 100 homes destroyed in fire https://t.co/931Hhry3P2 pic.twitter.com/i1To3FaxbL — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Όσλο.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, όπου ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού.

Wild fire in Norway…The world is facing natural calamities, may God protect us all. pic.twitter.com/kMCU15qI9I — Tony Sandhu (@Tonyformanite) July 17, 2026

Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.