Η γερμανική εταιρεία Isar Aerospace εκτόξευσε χθες Σάββατο πύραυλο από το διαστημικό κέντρο στο νησί Αντόγια της Νορβηγίας, σε μια αποστολή ορόσημο για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

«Είμαστε σε τροχιά! Και γράψαμε ευρωπαϊκή ιστορία: είναι η πρώτη φορά που πύραυλος που αναπτύχθηκε από τον ιδιωτικό τομέα τέθηκε σε τροχιά έχοντας εκτοξευθεί από την ηπειρωτική Ευρώπη», ανέφερε σε πανηγυρικό μήνυμά της στο Χ η Isar Aerospace.

We made history. On just our second flight, we became the first commercial space company from Europe to deliver satellites into orbit. Mission ‘Onward and Upward’ successfully lifted off and deployed payloads into orbit. A new chapter for European spaceflight. More:… pic.twitter.com/AWvqG2l8Mn — Isar Aerospace (@isaraerospace) September 5, 2026

O πύραυλος Spectrum εκτοξεύθηκε λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδος) από το νησί Αντόγια στον Αρκτικό Κύκλο. Η επιτυχής εκτόξευση πραγματοποιήθηκε με αρκετούς μήνες καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων και ζητημάτων ασφαλείας, μετά την αποτυχημένη δοκιμή τον Μάρτιο του 2025 όταν ο πύραυλος εξερράγη και έπεσε στη θάλασσα.

New Orbital Rocket! Isar Aerospace’s Spectrum makes orbit on its second attempt! https://t.co/TDWq2wWyvA pic.twitter.com/1kljLjI8YY — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) September 5, 2026

Η γαλλική Arianespace χρησιμοποιεί το διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα (στη Νότια Αμερική) για τις αποστολές της, αλλά η Ευρώπη στοχεύει στον ανταγωνισμό μεταξύ της Isar και άλλων ιδιωτικών εταιρειών για την εκτόξευση δορυφόρων με χαμηλότερο κόστος, όπως έγινε με την SpaceX του Ίλον Μασκ στις ΗΠΑ.