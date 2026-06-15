Σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από δικαστήριο του Όσλο, ο θετός γιος του πρίγκιπα διαδόχου της Νορβηγίας Χάακον καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε τον Χάακον το 2001, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του βιασμού, ενώ παραδέχτηκε ορισμένες ελαφρύτερες κατηγορίες. Μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Η δίκη των επτά εβδομάδων έχει συγκλονίσει τη χώρα, περιγράφοντας λεπτομερώς τον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, τα αυτοσχέδια βίντεο σεξουαλικών επαφών και περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα που συμπεριλήφθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Ένας βιασμός έλαβε χώρα στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού του πρίγκιπα διαδόχου, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η υπόθεση, έχει συμβάλει στη μείωση της δημοτικότητας της βασιλικής οικογένειας. Συνέπεσε, μάλιστα, με τη συγγνώμη της Πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ για «κακή κρίση» στη διατήρηση της επαφής με τον εκλιπόντα Αμερικανό σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν μετά την καταδίκη του το 2008.