Στις 9 Σεπτεμβρίου πρόκειται να τελεστεί η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή (28/8) σε ηλικία 89 ετών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από τα Ανάκτορα στο Όσλο: «Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον βασιλιά Χάραλντ Ε’ θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 13:00» (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας).

Πανεθνικό πένθος και επιμνημόσυνες δεήσεις

Την Κυριακή, 30 Αυγούστου, η νορβηγική βασιλική οικογένεια τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος μονάρχη συμμετέχοντας σε ειδική λειτουργία, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των επιμνημόσυνων τελετών που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα, ο νέος ηγεμόνας της χώρας, βασιλιάς Χάακον Η’, παρακολούθησε τη δέηση στην εκκλησία του Άσκερ. Στο πλευρό του βρίσκονταν η μητέρα του, βασίλισσα Σόνια και τα δύο του παιδιά, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους.

Από την τελετή απουσίαζε η σύζυγός του, η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, αυστηρά για λόγους υγείας. Μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υπεβλήθη το καλοκαίρι, οι ιατροί της έχουν συστήσει ξεκούραση. Παρ’ όλα αυτά, τα Ανάκτορα ξεκαθάρισαν ότι η βασίλισσα αναμένεται να παραστεί στις προσεχείς εκδηλώσεις πένθους για τον θάνατο του Χάραλντ.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες ναοί σε όλη τη Νορβηγία τέλεσαν λειτουργίες στη μνήμη του εκλιπόντος, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, να δίνει το παρών στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας.

Ενώπιον της Βουλής ο νέος βασιλιάς

Η μετάβαση του στέμματος θα επισημοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ο Χάακον Η’, γιος και άμεσος διάδοχος του Χάραλντ, πρόκειται να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου. Η ιστορική αυτή τελετή θα καλυφθεί τηλεοπτικά και θα μεταδοθεί ζωντανά για τους πολίτες της χώρας.