Λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη ορκωμοσία του ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου, ο νέος βασιλιάς Χάακον Η’ βρέθηκε στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο, μεταφέροντας εσπευσμένα τη σύζυγό του, Μέτε-Μάριτ. Η 53χρονη νέα βασίλισσα της Νορβηγίας απουσίαζε από την ιστορική τελετή ανάληψης των καθηκόντων του συζύγου της, καθώς η εύθραυστη υγεία της δεν της επέτρεψε να δώσει το «παρών».

Φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσίευσαν τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τη Μέτε-Μάριτ να αποβιβάζεται στο νοσοκομείο από ένα όχημα το οποίο οδηγούσε ο ίδιος ο βασιλιάς Χάακον. Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB, αφού βεβαιώθηκε για την εισαγωγή της, ο μονάρχης αποχώρησε αργότερα από το νοσηλευτικό ίδρυμα μόνος του.

Υπενθυμίζεται ότι η 53χρονη βασίλισσα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάρρωσης έπειτα από μια εξαιρετικά σοβαρή επέμβαση μεταμόσχευσης πνευμόνων.

El rey Haakon ha abandonado el Hospital Nacional de Oslo a las 18:22 sin la reina Mette-Marit. Se desconoce el motivo por el que la reina Mette-Marit se encuentra allí aunque todo apunta a una complicación del trasplante de pulmón que recibió a principios de verano | 📸 NTB pic.twitter.com/TT8tRY7IWJ — Alba Medina (@albammmedina) September 1, 2026

Η επίσημη θέση του Παλατιού

Κληθέντες να σχολιάσουν την εσπευσμένη εισαγωγή της από το Γαλλικό Πρακτορείο, οι εκπρόσωποι των Ανακτόρων απέφυγαν να δώσουν νέες λεπτομέρειες, παραπέμποντας στην ανακοίνωση που είχε εκδοθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το συγκεκριμένο ανακοινωθέν προανήγγειλε την απουσία της από την τελετή ορκωμοσίας, αποδίδοντάς την σε ιατρικές επιπλοκές.

Την κατάσταση αποσαφήνισε ο θεράπων ιατρός της, Άρε Χολμ, σημειώνοντας ότι η κλινική της εικόνα είναι αναμενόμενη δεδομένου του ιατρικού της ιστορικού: «Δεν είναι σπάνιο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνευμόνων. Η βασίλισσα εμφάνισε επιπλοκές πολλές φορές μετά την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής».

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τα προβλήματα υγείας, η Μέτε-Μάριτ είχε καταφέρει τη Δευτέρα (31/8) να παρευρεθεί στη συγκινητική πομπή για τη μεταφορά του φέρετρου του εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ Ε’, συνοδεύοντας την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στο παρεκκλήσι του Παλατιού.