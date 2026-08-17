Στο νοσοκομείο εισήχθη εκ νέου σήμερα (17/08) ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας, όπως ανακοίνωσαν επίσημα τα Ανάκτορα.

Ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης, παρουσίασε κατακράτηση υγρών ως παρενέργεια της φαρμακευτικής αγωγής με κορτιζόνη που λαμβάνει.

Ο βασιλιάς έλαβε αναρρωτική άδεια δύο εβδομάδων, με τον γιο του, πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, να αναλαμβάνει καθήκοντα αντιβασιλέα.

Η ασθένεια του αίματος και οι επιπλοκές της θεραπείας

Ο βασιλιάς Χάραλντ πάσχει από αιμολυτική αναιμία, μια σοβαρή πάθηση του αίματος που χαρακτηρίζεται από την ταχεία καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, προκαλώντας στον ασθενή έντονη κόπωση, ωχρότητα και δύσπνοια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βασιλικού οίκου, ο μονάρχης υποβαλλόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε θεραπεία με κορτιζόνη για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγωγή προκάλεσε κατακράτηση υγρών στον οργανισμό του, εξέλιξη που κατέστησε απαραίτητη την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.

Αντιβασιλέας ο πρίγκιπας Χάακον – Αποκλείει την παραίτηση ο Χάραλντ

Κατά τη διάρκεια της 14ήμερης αναρρωτικής άδειας του μονάρχη, τα ηνία της χώρας αναλαμβάνει ο γιος του και διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, ο οποίος θα εκτελεί χρέη αντιβασιλέα.

Ο βασιλιάς Χάραλντ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Νορβηγίας από το 1991, έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, έχοντας τοποθετήσει βηματοδότη και περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Παρά τις επιβαρύνσεις της υγείας του, ο 89χρονος ηγεμόνας έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τον θρόνο, υπενθυμίζοντας ότι έχει δώσει όρκο ζωής ενώπιον του νορβηγικού κοινοβουλίου.