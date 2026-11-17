Κυβερνοεπίθεση σε εξέλιξη εναντίον ορισμένων συστημάτων πληροφορικής (IT) της εταιρείας εντόπισε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ο νορβηγικός ενεργειακός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου Equinor, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επίθεση δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρησιακές του λειτουργίες και την παραγωγή.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης ανέφερε ότι η κυβερνοεπίθεση αφορά αποκλειστικά τα συστήματα επικοινωνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν υποκλαπεί δεδομένα, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την εξουδετέρωσή της.

Ποια συστήματα επηρεάστηκαν και η έρευνα των Αρχών

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε, επικαλούμενο την εταιρεία, ότι οι δυσλειτουργίες αφορούν τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων. Παράλληλα, πηγή εντός της εταιρείας, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις Αρχές της Νορβηγίας, η παραγωγή και η διάθεση πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίζονται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις νορβηγικές Αρχές ασφαλείας, με τη συμμετοχή και κλιμακίου της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Σε υψηλό συναγερμό η Εθνική Αρχή Ασφαλείας (NSM)

Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) δήλωσε ενήμερη για το περιστατικό. «Παρέχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, προσθέτοντας: «Το περιστατικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα η NSM αύξησε την εκτίμηση κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις στο επίπεδο 4 (σε κλίμακα 5 βαθμίδων), προειδοποιώντας το κοινό να προετοιμαστεί για τις συνέπειες πιθανών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών τριπλασιάστηκαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες.