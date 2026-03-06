Για σχεδόν μισό αιώνα, η αντιπολίτευση του Ιράν υπήρχε σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της με συνθήματα, κινήματα και κύματα διαμαρτυριών, αντί για πολιτικά κόμματα. Αυτό οφείλεται στην ασφυκτική φύση της εγχώριας ιρανικής πολιτικής, όπου όλα ρέουν μέσα από το κεντρικό γραφείο του ανώτατου ηγέτη και κάθε πολιτική συμμετοχή γίνεται σύμφωνα με την κρίση του.

Ίδρυση κόμματος με λεπτομερή ιδρυτική διακήρυξη

Κάποιοι, ωστόσο, ήδη εξετάζουν τις δυνατότητες στο μετακαθεστωτικό Ιράν. Αυτή την εβδομάδα, μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται Συντηρητικό Κόμμα του Ιράν (CPI) ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυσή της στην εξορία, αποκαλύπτοντας μια λεπτομερή ιδρυτική διακήρυξη, ένα πολιτικό μανιφέστο και ένα σχέδιο συντάγματος που περιλαμβάνει 83 άρθρα που καθορίζουν πώς πιστεύει το κόμμα ότι το Ιράν θα πρέπει να κυβερνάται μόλις πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο ιδρυτής του κόμματος, Ραγιάν Αμίρι, δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι το έργο αποσκοπεί στην παροχή πολιτικής δομής για μια στιγμή που πολλοί Ιρανοί πιστεύουν ολοένα και περισσότερο ότι θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

«Δεδομένου ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί, η επίσημη εγγραφή κόμματος εντός της χώρας είναι προς το παρόν αδύνατη», δήλωσε ο Αμίρι. «Η εγγραφή του κόμματος στο εξωτερικό θα ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολική και νομικά περίπλοκη. Το κόμμα θα οργανωθεί επομένως στην εξορία με σαφή πρόθεση να εγγραφεί επίσημα εντός του Ιράν μόλις το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες».

Η έναρξη του CPI φέρνει στο προσκήνιο κάτι που συχνά ξεχνιέται όταν συζητάμε για το Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία έχει καταστείλει τα πολιτικά κόμματα τόσο ολοκληρωτικά που μια ολόκληρη γενιά Ιρανών δεν έχει βιώσει ποτέ γνήσιο πολιτικό πλουραλισμό.

Εάν το καθεστώς καταρρεύσει, η απουσία οργανωμένων πολιτικών θεσμών θα μπορούσε να αφήσει ένα κενό. Ομάδες όπως το CPI προσπαθούν να προετοιμαστούν για αυτή την πιθανότητα.

Αφοσίωση σε μια συνταγματική μοναρχία

Στο επίκεντρο της ιδεολογίας του κόμματος βρίσκεται η σαφής δέσμευση για την αποκατάσταση μιας συνταγματικής μοναρχίας υπό τη δυναστεία των Παχλεβί, η οποία κυβέρνησε το Ιράν μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η ιδρυτική διακήρυξη περιγράφει τη μοναρχία ως έναν σταθεροποιητικό θεσμό βαθιά ενσωματωμένο στην ιστορική πολιτική ταυτότητα του Ιράν.

«Το Συντηρητικό Κόμμα του Ιράν στηρίζεται σταθερά στους διαχρονικούς πυλώνες της ιστορικής και πολιτικής αλήθειας του Ιράν», αναφέρει η διακήρυξη. «Η εθνική του ταυτότητα, η κυριαρχία του και η συνέχεια της εγγενούς πολιτείας του Ιράν – ο μοναρχικός θεσμός».

Στο όραμα του κόμματος, η μελλοντική πολιτική τάξη του Ιράν θα βασιζόταν στην ηγεσία του Ρεζά Παχλεβί, του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου και γιου του τελευταίου σάχη.

Η διαδοχή, αναφέρουν τα έγγραφα, θα συνεχιζόταν μέσω της πριγκίπισσας Νουρ Παχλεβί, ενισχύοντας την κληρονομική δομή της μοναρχίας.

Ο Αμίρι υποστηρίζει ότι η αναζωπύρωση του μοναρχικού αισθήματος τα τελευταία χρόνια είναι ορατή σε όλη την ιρανική κοινωνία.

Μια λεπτομερής πολιτική δομή

Σε αντίθεση με πολλές πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης που επικεντρώνονται κυρίως στην ανταλλαγή μηνυμάτων, το CPI έχει δημιουργήσει ένα άρτια δομημένο θεσμικό πλαίσιο.

Το σχέδιο καταστατικού του σκιαγραφεί μια πολιτική οργάνωση που μοιάζει με κόμματα που λειτουργούν σε καθιερωμένες δημοκρατίες.

Στην κορυφή της δομής του κόμματος βρίσκεται ο αρχηγός του κόμματος, ο οποίος αποτελεί την ανώτατη αρχή και σύμβολο ενότητας εντός του κινήματος. Παράλληλα με αυτή τη θέση βρίσκεται το Εθνικό Συντηρητικό Κογκρέσο, το οποίο θεωρείται το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και εκλογών του κόμματος.

Η εκτελεστική εξουσία του κόμματος θα ασκείται από ένα Κεντρικό Συμβούλιο, υπεύθυνο για τη διαχείριση της συνολικής κατεύθυνσης του οργανισμού και την εφαρμογή των πολιτικών του. Οι διοικητικές και οργανωτικές υποθέσεις θα επιβλέπονται από έναν γενικό γραμματέα, ο οποίος θα ορίζεται από τον ηγέτη και θα επικυρώνεται από το συνέδριο.

Το σύνταγμα θεσπίζει επίσης εποπτικά όργανα που αποσκοπούν στη ρύθμιση των εσωτερικών κομματικών υποθέσεων. Μια ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας θα χειρίζεται τις διαφορές και τα πειθαρχικά ζητήματα, ενώ μια εκλογική επιτροπή θα επιβλέπει τις εσωτερικές κομματικές εκλογές.

Το Κεντρικό Συμβούλιο, που προβλέπεται ως το κύριο εκτελεστικό όργανο του κόμματος, θα αποτελείται από 30 μέλη, με τα μισά να εκλέγονται από το Εθνικό Κογκρέσο και τα άλλα μισά να διορίζονται από τον ηγέτη του κόμματος.

Το κόμμα θα επέτρεπε επίσης εσωτερικές ιδεολογικές παρατάξεις. Μεταξύ αυτών που αναφέρονται συγκεκριμένα είναι τα ελευθεριακά και τα εθνικά συντηρητικά ρεύματα, μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν διαφορετικά ρεύματα μοναρχικής και συντηρητικής σκέψης κάτω από μια δομημένη ομπρέλα.

«Το Συντηρητικό Κόμμα του Ιράν στοχεύει να λειτουργήσει ως μια ομπρέλα», δήλωσε ο Amiri. «Θέλουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Ιρανούς πατριώτες και πολίτες που αγαπούν την ελευθερία κάτω από μια δομημένη πλατφόρμα, διατηρώντας παράλληλα την εσωτερική ποικιλομορφία και τον δημοκρατικό ανταγωνισμό».

Το κόμμα δεν σκοπεύει να εξαλείψει την πολιτική αντιπαλότητα, είπε. Ένα υγιές μέλλον στο Ιράν πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στον πλουραλισμό και τη δημοκρατική επιλογή».

Μια πτυχή του συνταγματικού πλαισίου του κόμματος που ξεχωρίζει είναι η εξουσία που παρέχεται στον ιδρυτή ηγέτη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος βέτο σε ορισμένες εσωτερικές αποφάσεις.

Ο Amiri υποστηρίζει ότι αυτές οι διατάξεις αντικατοπτρίζουν τις έκτακτες συνθήκες που περιβάλλουν τη δημιουργία του κόμματος.

«Όπως καθιστά σαφές το όνομα του εγγράφου, αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συντάγματος – προσωρινού χαρακτήρα και σχεδιασμένο για μια εξαιρετική κατάσταση», είπε.

«Σε μια επαναστατική ατμόσφαιρα, ένας βαθμός ιεραρχίας και δομικής σταθερότητας είναι απαραίτητος για την επιβίωση και τη συνοχή ενός νεοσύστατου πολιτικού οργανισμού».

Σημείωσε ότι τέτοιες διατάξεις είναι συνηθισμένες κατά τα πρώτα στάδια των πολιτικών κινημάτων.

«Στους ιδρυτικούς ηγέτες συχνά ανατίθενται εξαιρετικοί ρόλοι κατά τη φάση διαμόρφωσης των πολιτικών κινημάτων, αυστηρά για να διασφαλιστεί η ενότητα και η σταθερότητα».

Το καταστατικό του κόμματος προορίζεται να εξελιχθεί μόλις αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες στο Ιράν.

«Αυτές οι προσωρινές διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ μόνο μέχρι να πραγματοποιηθεί ένα Εθνικό Συντηρητικό Συνέδριο του Ιράν στο Ιράν», δήλωσε ο Amiri. «Στη συνέχεια, οι αντιπρόσωποι θα συζητήσουν, θα τροποποιήσουν και θα επικυρώσουν ένα οριστικό σύνταγμα».

Ένα οικονομικό μοντέλο ελεύθερης αγοράς

Το μανιφέστο του CPI σκιαγραφεί ένα οικονομικό όραμα που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς.

Ο Amiri δήλωσε ότι το οικονομικό πλαίσιο του κόμματος αντλεί εν μέρει έμπνευση από τη σχολή οικονομικών του Σικάγο, δίνοντας έμφαση στη νομισματική σταθερότητα, την ιδιωτική επιχείρηση και την περιορισμένη κρατική παρέμβαση.

«Για να αποκαταστήσουμε την οικονομία του Ιράν, θα ξεκινήσουμε με πειθαρχημένη νομισματική πολιτική που θα στοχεύει στη σταθεροποίηση του ριάλ», είπε.

Το νόμισμα του Ιράν έχει καταρρεύσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος των κυρώσεων, της διαφθοράς και της δημοσιονομικής κακοδιαχείρισης.

Μια πρόταση που εξετάζεται περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νομισματικού συμβουλίου που θα συνδέει το ριάλ με ένα σταθερό διεθνές σημείο αναφοράς.

«Ένα νομισματικό συμβούλιο θα μπορούσε να συνδέσει το ριάλ με ένα σταθερό νόμισμα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και μειώνοντας τους κινδύνους υπερπληθωρισμού», είπε ο Amiri.

Τα επιτόκια θα αυξηθούν επίσης προκειμένου να απορροφηθεί η πλεονάζουσα ρευστότητα και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Από διαρθρωτικής άποψης, το κόμμα προτείνει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην απελευθέρωση της οικονομίας του Ιράν που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος.

Αυτές θα περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση των κρατικών βιομηχανιών, την απελευθέρωση βασικών τομέων και την ενίσχυση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

«Με την κατάργηση των επιδοτήσεων, τη μείωση των δασμών και την απλοποίηση των φορολογικών κωδίκων, μπορούμε να καλλιεργήσουμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον», δήλωσε ο Amiri.

Τέτοιες πολιτικές, υποστήριξε, θα ενθάρρυναν τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες επενδύσεις.

«Αυτό δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο όπου οι επενδύσεις αναζωογονούν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την παραγωγικότητα».

Οι πρώτες 100 ημέρες μετά το καθεστώς

Ο σχεδιασμός του ΚΚΙ ασχολείται επίσης με την άμεση περίοδο μετά την κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αντί να προτείνει το δικό του ξεχωριστό μεταβατικό σχέδιο, το κόμμα λέει ότι θα ευθυγραμμιστεί με πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από μοναρχικές ομάδες σκέψης και πολιτικές ομάδες.

«Υποθέτοντας ότι ο αρχηγός του κράτους του Ιράν θα είναι ο Ρεζά Σαχ Παχλεβί Β’, το πρόγραμμα της Αυτού Μεγαλειότητας θα καθοδηγήσει τη μεταβατική περίοδο», δήλωσε ο Αμίρι.

Ο ρόλος του κόμματος, εξήγησε, θα επικεντρωθεί στον συντονισμό και την πολιτική κινητοποίηση.

«Ο ρόλος μας δεν θα είναι να εισαγάγουμε ανταγωνιστικά ή παράλληλα σχέδια που διακινδυνεύουν τον κατακερματισμό», είπε.

Αντ’ αυτού, το κόμμα θα επικεντρωθεί στην κινητοποίηση πολιτικών και δικτύων βάσης για την υποστήριξη της μεταβατικής κυβέρνησης και την υποβοήθηση στην εφαρμογή πολιτικών σταθεροποίησης και ανάκαμψης.

Εξωτερική πολιτική και σχέσεις με το Ισραήλ

Τα ιδρυτικά έγγραφα του ΚΚΙ σηματοδοτούν επίσης μια δραματική μετατόπιση από τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του κόμματος είναι η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, αντιστρέφοντας δεκαετίες εχθρότητας. Σε αλληλογραφία με την Post, ο Amiri δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών θα αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα.

«Θα εργαστούμε επιμελώς για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ του αληθινού Ιράν – του ιρανικού λαού και του εξόριστου σάχη του – και του έθνους και του κράτους του Ισραήλ», έγραψε.

«Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι η φυσική συμμαχία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα αποκατασταθεί και θα ενισχυθεί πλήρως».

Πριν από την επανάσταση του 1979, το Ιράν και το Ισραήλ διατηρούσαν εκτεταμένη συνεργασία σε στρατιωτικούς, μυστικούς και οικονομικούς τομείς.

Η Ισλαμική Δημοκρατία αντικατέστησε αυτή τη σχέση με δεκαετίες εχθρότητας και υποστήριξης τρομοκρατικών ομάδων σε όλη την περιοχή.

Ο Amiri υποστηρίζει ότι μια μελλοντική ιρανική κυβέρνηση θα υιοθετούσε μια θεμελιωδώς διαφορετική προσέγγιση.

«Υπό μια εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παχλεβί, το Ιράν θα πάψει να αποτελεί πηγή περιφερειακής αστάθειας», είπε. «Αντίθετα, θα γίνει πυλώνας σταθερότητας και υπεύθυνης συνεργασίας».

Προετοιμασία για την «επόμενη μέρα»

Για δεκαετίες, οι συζητήσεις για το μέλλον του Ιράν επικεντρώνονταν κυρίως στο πώς θα μπορούσε να πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί σε αυτό που θα ακολουθούσε.

Ποιος θα κυβερνούσε; Ποιοι θεσμοί θα αντικαθιστούσαν το σημερινό καθεστώς; Ποιες οικονομικές πολιτικές θα καθοδηγούσαν την ανοικοδόμηση; Πολιτικές πρωτοβουλίες όπως το Συντηρητικό Κόμμα του Ιράν αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα εκ των προτέρων.

Το αν τέτοιες προσπάθειες θα κερδίσουν έδαφος στο εσωτερικό του Ιράν παραμένει αβέβαιο. Αλλά η εμφάνισή τους υποδηλώνει μια νέα φάση στην πολιτική της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Για χρόνια, οι Ιρανοί ακτιβιστές μιλούσαν κυρίως στη γλώσσα της επανάστασης. Τώρα κάποιοι αρχίζουν να μιλούν στη γλώσσα της διακυβέρνησης.

Όπως το έθεσε ο Amiri, ο στόχος είναι απλός. «Να βοηθήσουμε τον ιρανικό λαό να ανακτήσει την πατρίδα του, να αποκαταστήσει την αξιοπρέπειά της και να εξασφαλίσει το μέλλον του».

Εάν η Ισλαμική Δημοκρατία τελικά καταρρεύσει, η πραγματική διαμάχη για το μέλλον του Ιράν μπορεί να ξεδιπλωθεί στους πολιτικούς θεσμούς που χτίζονται σιωπηλά για την προετοιμασία εκείνης της στιγμής.

Πηγή: Jerusalem Post