Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ορυχείο που έχει εγκαταλειφθεί κοντά στο Ράστενμπεργκ στην επαρχία Νορθ Ουέστ.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας είναι καθ΄οδόν προς το σημείο.

Η παράνομη εξόρυξη ταλαιπωρεί τη Νότια Αφρική επί δεκαετίες μέσω μικροκλοπών αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Συνήθως αδήλωτοι μεταλλωρύχοι πηγαίνουν σε ορυχεία που έχουν εγκαταλειφθεί από μεταλλευτικές εταιρίες και προσπαθούν να εξορύξουν ό,τι έχει μείνει. Ορισμένοι ελέγχονται από βίαιες εγκληματικές συμμορίες.

Η παράνομη εξόρυξη κοστίζει στην κυβέρνηση και στην εξορυκτική βιομηχανία εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από απώλειες εσόδων, φόρων και δικαιωμάτων χρήσης.