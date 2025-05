Η νοτιοαφρικανική εταιρία Sibanye Stillwater ανακοίνωσε σήμερα ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωση 289 εργατών ορυχείου που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τη γη σε ένα από τα πηγάδια του χρυσωρυχείου Kloof κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

South Africa’s Sibanye Stillwater on Friday said that efforts were under way to rescue 289 mine workers trapped underground at one of its shafts at the Kloof gold mine near Johannesburg.https://t.co/tMlwQ102PN

