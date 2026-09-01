Τουλάχιστον 43 αγόρια έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στη φετινή χρονιά στη Νότια Αφρική, συμμετέχοντας σε παραδοσιακές τελετές περιτομής. Δεκάδες ακόμη έχουν υποστεί φρικτούς τραυματισμούς, ακόμη και ακρωτηριασμούς, αποκαλύπτοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τη σκοτεινή και επικίνδυνη πλευρά ενός πανάρχαιου εθίμου.

Οι τελετές «Ουλγουαλούκο» πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο στα λεγόμενα «σχολεία μύησης» και θεωρούνται από πολλές κοινότητες απαραίτητο πέρασμα από την εφηβεία στην ανδρική ζωή. Τα αγόρια απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, καλύπτονται με λευκό πηλό και οδηγούνται σε απομονωμένες περιοχές, όπου για περίπου τρεις εβδομάδες ζουν μακριά από τον έξω κόσμο.

Εκεί, διδάσκονται την ιστορία και τις παραδόσεις της φυλής τους, προετοιμαζόμενα –σύμφωνα με την παράδοση– για τη μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Όμως, για ορισμένα από αυτά, η τελετουργία καταλήγει σε έναν εφιάλτη χωρίς επιστροφή.

Στο επίκεντρο της μύησης βρίσκεται η περιτομή. Η διαδικασία θα έπρεπε να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους παραδοσιακούς χειρουργούς. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες τραγωδίες σημειώνονται σε παράνομα σχολεία, όπου οι επεμβάσεις γίνονται από άτομα χωρίς εκπαίδευση και σε συνθήκες που απέχουν δραματικά από τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

Οι εικόνες και οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ. Παλιά δόρατα, ψαλίδια και ξυραφάκια χρησιμοποιούνται ως εργαλεία, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου η ίδια λεπίδα χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά σε περισσότερα αγόρια. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό: σοβαρές λοιμώξεις, μόνιμες αναπηρίες, ακρωτηριασμοί και, σε δεκάδες περιπτώσεις, θάνατος.

Ένα έθιμο που για αιώνες συμβολίζει τη μετάβαση στην ανδρική ηλικία μετατρέπεται έτσι, για πολλές οικογένειες, σε μια ανείπωτη τραγωδία. Και οι 43 νεκροί του φετινού έτους αποτελούν μια ακόμη δραματική υπενθύμιση του τι μπορεί να συμβεί όταν η παράδοση συναντά την αμέλεια, την παρανομία και την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.