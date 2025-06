Ο απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν οι χειμερινές βροχοπτώσεις στη Νότια Αφρική ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 49 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά που επέβαιναν σε ένα σχολικό λεωφορείο, έγινε σήμερα γνωστό από την τοπική κυβέρνηση.

JOHANNESBURG – The death toll from flooding in eastern parts of South Africa has risen to 49, including four children on a school bus that was swept away, a provincial governor said Wednesday.

«Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός αυξήθηκε σε 49» νεκρούς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της επαρχίας Ανατολικό Ακρωτήρι (ανατολικά), Λουμπαμπάλο Όσκαρ Μαμπουγιάνε, επικαλούμενος τα στοιχεία της αστυνομίας.

The death toll from the devastating floods in the Eastern Cape has climbed to 49, Premier Oscar Mabuyane confirmed during a media briefing on Wednesday. #news #death #toll #floods #EasternCape #OscarMabuyane Read on https://t.co/k4UFSx6ZJl pic.twitter.com/qM9txTAfA1

Ο προηγούμενος απολογισμός, λίγο νωρίτερα σήμερα, έκανε λόγο για εννέα νεκρούς και πολλά παιδιά που αγνοούνται. Ισχυρές χιονοπτώσεις, καταρρακτώδεις βροχές και παγωμένος αέρας έπληξαν περιοχές της επαρχίας Ανατολικό Ακρωτήρι και το σύνολο της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπο με ακραία χειμερινά καιρικά φαινόμενα από την περασμένη εβδομάδα.

JUST IN: The death toll in the Eastern Cape floods has risen to 49, Premier Oscar Mabuyane confirmed.

The number is expected to increase, as rescue workers are still searching for missing people.#ECFloods #ColdFront #Mathatha pic.twitter.com/9OX400Cg2D

