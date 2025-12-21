Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ταβέρνα σε μια κωμόπολη κοντά στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή 21/12, η αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τους εμπλεκόμενους στους πυροβολισμούς, οι οποίοι έλαβαν χώρα στην κωμόπολη Μπέκερσνταλ λίγο πριν τη 1 π.μ. τοπική ώρα (23:00 GMT το Σάββατο).

«Αναφέρεται ότι περίπου 12 άγνωστοι ύποπτοι, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα λευκό κόμπι και ένα ασημί σεντάν, άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων της ταβέρνας και συνέχισαν να πυροβολούν τυχαία καθώς εκείνοι διέφυγαν από το σημείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νότιας Αφρικής SABC ανέφερε ότι άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων της ταβέρνας και ανθρώπων στους δρόμους έξω από αυτή.

«Είμαστε ακόμα απασχολημένοι με τη λήψη καταθέσεων. Η εθνική μας ομάδα διαχείρισης εγκλήματος έχει φτάσει», δήλωσε ο υπηρεσιακός επίτροπος της αστυνομίας της Γκαουτένγκ, Φρεντ Κεκάνα, σύμφωνα με το SABC.

«Η ομάδα διαχείρισης τόπου εγκλήματος της επαρχίας έχει φτάσει και μια ομάδα από το τοπικό κέντρο ποινικού μητρώου είναι εδώ, όπως και η ομάδα διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων, οι πληροφορίες για το έγκλημα και η ομάδα ντετέκτιβ του εγκλήματος της επαρχίας βρίσκονται επί τόπου», πρόσθεσε.

Το κίνητρο για τους πυροβολισμούς δεν ήταν άμεσα σαφές.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 10.

«Δέκα άνθρωποι είναι νεκροί. Δεν έχουμε αναλυτική εικόνα για το ποιοι είναι», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP η ταξίαρχος Μπρέντα Μουριντίλι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκαουτένγκ.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera