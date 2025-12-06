Τα ξημερώματα στην Νότια Αφρική σημειώθηκε πολύνεκρη επίθεση με πυροβολισμούς. Στο Saulsville Hostel στην περιοχή Atteridgeville, δυτικά της Πρετόρια, άγνωστοι ξεκίνησαν να πυροβολούν εναντίον πολιτών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωπο και να τραυματιστούν 14.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το περιστατικό αυτό ακολουθεί τη δολοφονία του μάρτυρα D, Marius «Vlam» van der Merwe, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Brakpan την Παρασκευή μπροστά στην οικογένειά του. Ο Van der Merwe, 41 ετών, εμφανίστηκε πρόσφατα ενώπιον της Επιτροπής Έρευνας Madlanga, η οποία διερευνά υποθέσεις διαφθοράς, εγκληματικών δικτύων και πολιτικής παρέμβασης στο δικαστικό σύστημα και λίγο αργότερα δολοφονήθηκε.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας μόλις 3 και 12 ετών. Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τρεις αγνώστους που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Η έρευνα συνεχίζεται.