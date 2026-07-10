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Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα που καταζητείται στη Βρετανία για τριπλή δολοφονία, καθώς είναι ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της συζύγου του και των δύο παιδιών τους.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Αθλέντα Μάθε είπε ότι η αστυνομία «εντόπισε και συνέλαβε τον Εντοντάνα Εμχανίσι Τσούμα.
Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία ο Τσούμα, Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, καταζητείται ως ύποπτος για τον φόνο τριών ανθρώπων σε ένα σπίτι στο Μπέντφορντ. Τα θύματα φέρεται ότι είναι η σύζυγος του, η Νοθάμπο Ζαντίλε Τσούμα, 42 ετών και οι κόρες τους, Νάταλι 15 και Νάλα, 5 ετών.
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας όπου διακρίνεται ο 45χρονος ύποπτος που πιστεύεται ότι έφυγε από το αεροδρόμιο Χίθροου στις 4 Ιουλίου με προορισμό τη Ζιμπάμπουε.