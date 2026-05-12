Φονική κακοκαιρία στη Νότια Αφρική. Δρόμοι ποτάμια, δέντρα ξεριζώνονται, σκέπες ξηλώνονται. Τις τελευταίες δύο ημέρες το Κέιπ Τάουν δοκιμάζεται εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE — Meteored (@meteoredcom) May 11, 2026

Στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πτώση δέντρων, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, την χώρα κάνοντας λόγο για «εθνική καταστροφή», ενώ εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες».

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στο διεθνές αεροδρόμιο του Κέιπ Τάουν. Σύμφωνα με την Εταιρεία Διαχείρισης Αεροδρομίων της Νότιας Αφρικής (ACSA), έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου με τις έντονες βροχοπτώσεις να επηρεάζουν τις πτήσεις. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές.