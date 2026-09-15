Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Νότια Αφρική, σε καραμπόλα τριών οχημάτων – δύο μικρών λεωφορείων-ταξί και ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου – στην επαρχία του Δυτικού Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μεταξύ των πόλεων Πρινς Άλμπερτ και Λίου Χάμκα.

Εξαιτίας της καραμπόλας, η περιοχή είχε αποκλειστεί για αρκετές ώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στη Νότια Αφρική και αποδίδονται συνήθως σε υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνες προσπεράσεις, κόπωση των οδηγών, ελλιπή συντήρηση των οχημάτων και κακή κατάσταση του οδικού δικτύου.

Σχεδόν 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν πέρυσι σε τροχαία στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών.