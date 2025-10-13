Tουλάχιστον 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολίτες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του, ανατράπηκε και έπεσε σε ανάχωμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες (12/10), περίπου 90 χιλιόμετρα έξω από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου προφανώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν προς την Ζιμπάμπουε, δήλωσε η Βάιολετ Μάθιε, υπουργός Μεταφορών της βορειοανατολικής επαρχίας Λιμπόπο.

[WATCH] @sholwana_z is at the scene of the Limpopo bus crash outside Makhado where 42 people, including a 10-month old baby died. The bus was carrying passengers travelling from the Eastern Cape to Zimbabwe and Malawi. #Newzroom405 pic.twitter.com/f9oN3GYFDl — Newzroom Afrika (@Newzroom405) October 13, 2025



Τα σωστικά συνεργεία «εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, αλλά μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 40 ανθρώπων», δήλωσε η υπουργός στο ειδησεογραφικό κανάλι Newzroom Afrika. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 10 μηνών κοριτσάκι, είπε.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και οι διασώστες αναζητούν περισσότερα θύματα, δήλωσε η υπουργός στο eNCA, ένα διαδικτυακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Το λεωφορείο ερχόταν από την πόλη Γκεμπέρχα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νότιας Αφρικής, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος.



Το δυστύχημα πιθανόν να προκλήθηκε από κόπωση του οδηγού ή από μηχανική βλάβη, εκτίμησε η υπουργός.

The death toll from yesterday’s tragic bus crash on the treacherous N1 road outside Louis Trichardt in Limpopo has risen to 42. Authorities have confirmed that all bodies have been recovered, while search and recovery operations continue at the scene. Photos: Supplied pic.twitter.com/T1kzsfEVMf — Ben Malubane (@Ben_Malubane) October 13, 2025

Η Νότια Αφρική διαθέτει ένα εξελιγμένο και πολυσύχναστο οδικό δίκτυο, με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται κυρίως στην υπερβολική ταχύτητα, την επικίνδυνη οδήγηση και την χρήση οχημάτων που δεν τηρούν τους απαραίτητους κανονισμούς.