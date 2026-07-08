Στη μάχη με τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Νότια Γαλλία έχουν ριχτεί οι άνδρες της ελληνικής αποστολής, αποδεικνύοντας έμπρακτα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Συνολικά 21 πυροσβέστες, που προέρχονται από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, συνδράμοντας το έργο των γαλλικών αρχών υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι Έλληνες «δασοκομάντος», συνοδευόμενοι από έμπειρο Αξιωματικό, εντάχθηκαν αμέσως στο σχεδιασμό της γαλλικής Πυροσβεστικής και ανέλαβαν δράση σε δύο μεγάλα και επικίνδυνα μέτωπα. Η παρουσία τους εκεί εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική δύναμη να είναι προγραμματισμένο να παραμείνει στη Γαλλία έως και τις 15 Ιουλίου.

Μάχη σώμα με σώμα στο Καρλενκάς

Οι εικόνες που έρχονται από τις επιχειρήσεις αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας. Οι Έλληνες πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά στην περιοχή Καρλενκάς-ε-Λεβά, ένα μικρό χωριό στο διαμέρισμα Ερό (Hérault) της περιφέρειας της Οξιτανίας. Η συγκεκριμένη περιοχή, βορειοδυτικά του Μονπελιέ, καλύπτεται από πυκνές δασικές εκτάσεις και βρίσκεται παραδοσιακά στο «κόκκινο» κατά τους θερινούς μήνες.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα διαστάσεις, αναγκάζοντας τις αρχές να κινητοποιήσουν εκατοντάδες πυροσβέστες. Οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ επιχείρησαν με αυταπάρνηση μέσα στο δύσβατο ανάγλυφο, βοηθώντας στον περιορισμό των εστιών και στην προστασία των γύρω κοινοτήτων.

Στο «κόκκινο» η Νότια Ευρώπη λόγω ξηρασίας

Η κατάσταση στη Νότια Γαλλία παραμένει οριακή, καθώς η χώρα –όπως και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός Νότος– βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις μεσογειακές ακτές δυσκολεύουν αφάνταστα το έργο της κατάσβεσης, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να είναι διαρκής.

Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρώπη απαντά ενωμένη απέναντι στην κλιματική κρίση. Φέτος, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει κινητοποιήσει αριθμό-ρεκόρ προεγκατεστημένων πυροσβεστών σε διάφορες χώρες, με τους Έλληνες διασώστες να κερδίζουν για ακόμα μια φορά τα εύσημα για την ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο.