Κενές προθήκες στα σούπερ μάρκετ και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων συνθέτουν την εικόνα στη νότια Ιταλία, καθώς οι οδηγοί φορτηγών συμπληρώνουν μία εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων.

Οι μεταφορείς διαμαρτύρονται για την αλματώδη αύξηση στις τιμές των καυσίμων και το γενικότερο αυξημένο κόστος ζωής, προκαλώντας αλυσιδωτές αναταράξεις στην τροφοδοσία της αγοράς.

Αποκλεισμοί και ελλείψεις στα ράφια

Στη Νάπολη, διαδηλωτές παρεμποδίζουν τη διακίνηση φρέσκων τροφίμων στις αποθήκες διανομής, υποχρεώνοντας καταστήματα να ζητήσουν συγγνώμη από τους καταναλωτές για τις ελλείψεις και τη περιορισμένη ποικιλία.

Παρόμοια δραματική είναι η κατάσταση στη Σικελία, όπου οι αποκλεισμοί δρόμων και λιμανιών έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα, τυριά και καύσιμα. Αντίστοιχα προβλήματα ανεφοδιασμού καταγράφονται στην Καλαβρία και την Απουλία.

Παράλυση στη βιομηχανία ζυμαρικών

Η κρίση έπληξε καίρια τον πυρήνα της ιταλικής παραγωγής ζυμαρικών. Η γνωστή εταιρεία Rummo στην Καμπανία ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω εξάντλησης των πρώτων υλών, ενώ ο διευθύνων σύμβουλός της, Κόζιμο Ρούμο, προειδοποίησε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής έχει σταματήσει ή βρίσκεται στα όρια της διακοπής.

Παράλληλα, η εταιρεία La Molisana σημειώνει κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή της, αντλώντας πλέον από τα τελευταία αποθέματα σιταριού και σιμιγδαλιού. Η εξέλιξη αυτή απειλεί έναν ισχυρό οικονομικό πυλώνα, ο οποίος το 2025 απέδωσε έσοδα ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πιέσεις στη χονδρική και εισαγωγές

Το Centro Agroalimentare Roma, η μεγαλύτερη χονδρική αγορά φρούτων και λαχανικών της χώρας, επιβεβαιώνει ότι η διακοπή των μεταφορών έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως οι ντομάτες, οι πιπεριές και τα σταφύλια.

Το γεγονός αυτό πυροδοτεί ανατιμήσεις και ενισχύει την εξάρτηση της Ιταλίας από εισαγωγές, κυρίως από την Ισπανία και την Αλβανία, ενώ οι καταναλωτές σπεύδουν παράλληλα στα βενζινάδικα για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους.

Η κυβερνητική παρέμβαση και το πακέτο στήριξης

Προ του κινδύνου συνολικής παραλυσίας, η ιταλική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρέμβει. Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι εξήγγειλε φορολογικές ελαφρύνσεις για το πετρέλαιο κίνησης και εκσυγχρονισμό των τελών μεταφοράς.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υποδομών Εντοάρντο Ρίξι ανακοίνωσε πακέτο οικονομικής ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι αρχές προετοιμάζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά τις ταραχές κατά του πληθωρισμού στο Μιλάνο, ενώ από την πλευρά των μεταφορέων, εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι παρά την αναστάτωση, πρόκειται για μια ειρηνική διαμαρτυρία απέναντι στις καθολικές αυξήσεις που επιβαρύνουν ολόκληρη την κοινωνία.