Μαζικοί πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε νυχτερινό μαγαζί, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, την Κυριακή (12/10).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα, και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 τραυματίες.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ σε δήλωση που δημοσίευσε στo X. «Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», αναφέρει.

 

