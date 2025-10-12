Μαζικοί πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε νυχτερινό μαγαζί, στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, την Κυριακή (12/10).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον τέσσερα άτομα, και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 τραυματίες.

4 people were killed and 20 more were injured in a shooting at a bar in St. Helena Island South Carolina, sheriff says. Around 1 a.m., deputies with the Beaufort County Sheriff’s Office were called to Willie’s Bar and Grill on St. Helena Island in response to multiple reports of… pic.twitter.com/qqYxp85J66 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 12, 2025

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ σε δήλωση που δημοσίευσε στo X. «Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», αναφέρει.