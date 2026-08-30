Τραγική κατάληξη είχε η επέμβαση των Αρχών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το Σάββατο (29/8) στην Κολούμπια, την πρωτεύουσα της Νότιας Καρολίνας. Ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός από πυρά και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε τοπικό πάρκο.

Όπως επιβεβαίωσε με επίσημες δηλώσεις του ο αρχηγός της Αστυνομίας της Κολούμπια, Γουίλιαμ Χ. «Σκιπ» Χόλμπρουκ, νεκρός είναι και ο ύποπτος που άνοιξε πυρ εναντίον των ενστόλων.

Το αιματηρό χρονικό, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε όταν οι δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο ανταποκρινόμενοι σε κλήση για μια ενδοοικογενειακή διαμάχη, η οποία ωστόσο γρήγορα κλιμακώθηκε σε ένοπλη σύγκρουση.

Ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος ήταν μόλις 29 ετών και πατέρας δύο παιδιών. Υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της πόλης τα τελευταία δύο χρόνια, με τον θάνατό του να βυθίζει στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και την αστυνομική οικογένεια των ΗΠΑ.