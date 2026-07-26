Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η νότια Κίνα και το Χονγκ Κονγκ μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Νουλ», του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα που έχει πλήξει τη χώρα μέχρι στιγμής για το 2026.

Με θύελλες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ο τυφώνας ανάγκασε περισσότερους από 700.000 κατοίκους της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι αρχές έχουν θέσει αρκετές επαρχίες στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για πλημμύρες, προειδοποιώντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν έως την Τρίτη (28/07).

Βίντεο δείχνουν τον Τυφώνα «Νουλ» την ώρα που χτυπά περιοχές της Νότιας Κίνας:

Πάνω από 700.000 εκτοπισμένοι στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ

Ο «Νουλ» (που στα κορεατικά σημαίνει «η λάμψη της ανατολής ή της δύσης του ηλίου») έκανε την είσοδό του στην ηπειρωτική χώρα χτυπώντας την Χουιντόνγκ της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ γύρω στις 22:50 (ώρα Ελλάδος).

Η σφοδρότητα των ανέμων και οι έντονες βροχοπτώσεις υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην προληπτική απομάκρυνση και μετακίνηση περισσότερων από 700.000 ανθρώπων, προκειμένου να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές από τις επικείμενες κατολισθήσεις και τις πλημμύρες.

Κόκκινος συναγερμός για καταρρακτώδεις βροχές έως την Τρίτη

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο και την κρατική τηλεόραση CCTV, ο τυφώνας κινείται πλέον προς την ενδοχώρα, μεταφέροντας τεράστιους όγκους νερού.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις νότιες επαρχίες Τζιανγκσί, Χουνάν και Φουτζιάν, ενώ στο νότιο Φουτζιάν οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εξαιρετικά έντονες έως και ασυνήθιστες βροχοπτώσεις.

Τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διατηρηθούν έως και την Τρίτη (28/07), με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για πλημμύρες.

Σταδιακή αποκατάσταση στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ

Παράλληλα, το γειτονικό Χονγκ Κονγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της θύελλας, με τις αεροπορικές συγκοινωνίες να παραλύουν σχεδόν ολοκληρωτικά.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις θα αρχίσουν να επαναλαμβάνονται σταδιακά από το απόγευμα της Κυριακής (26/07), μετά από αναστολή δρομολογίων που διήρκησε περισσότερες από 12 ώρες, προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Violent winds and heavy rainfall following Typhoon Hongxia struck Foshan, Guangdong Province, China, yesterday. pic.twitter.com/Xl3GXtBR6t — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Terrifying Typhoon Noul moment caught on camera in Guangdong on July 25: the door was blown open, a baby crib was swept away—until it flipped mid-roll, and the child managed to crawl back inside. pic.twitter.com/xNJ1lkIRZ1 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 26, 2026