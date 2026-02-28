Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας στη Seoul, όπου μια 21χρονη γυναίκα, ταυτοποιημένη μόνο με το επώνυμο Κιμ, κρατείται από τις αρχές με την κατηγορία ότι δηλητηρίασε δύο άνδρες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η κατηγορούμενη φέρεται να χρησιμοποίησε Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκεκριμένα το ChatGPT, προκειμένου να αναζητήσει πληροφορίες για επικίνδυνους συνδυασμούς φαρμάκων και αλκοόλ. Στο κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκαν αναζητήσεις σχετικά με θανατηφόρες δόσεις υπνωτικών και τις επιπτώσεις τους, όταν συνδυάζονται με αλκοόλ.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η 21χρονη έκανε check-in σε ξενοδοχείο με άνδρα περίπου 20 ετών. Εκείνη αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα, και ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο την επόμενη ημέρα. Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου, με παρόμοιο τρόπο, σε διαφορετικό κατάλυμα της πόλης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν στον οργανισμό των θυμάτων, συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Αν και η κατηγορούμενη υποστήριξε αρχικά ότι επιδίωκε απλώς να ναρκώσει τα θύματα χωρίς πρόθεση θανάτου, οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πιθανών συνεπειών.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι τον περασμένο Δεκέμβριο φέρεται να είχε επιχειρήσει παρόμοια ενέργεια εις βάρος πρώην συντρόφου της, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του για δύο ημέρες, αλλά τελικά επέζησε.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής της και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ενώ η 21χρονη υποβάλλεται σε ψυχιατρική αξιολόγηση.