Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε σούπερ μάρκετ, στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από το περιστατικό, που σημειώθηκε το Σάββατο στις 10:16 το πρωί, άλλα 66 άτομα απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Από τους τραυματίες, εννέα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν απέκλεισαν αρχικά το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των τραυματιών, ωστόσο εκτιμούσαν ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Γιουν Τζονγκ-μι, αξιωματούχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ντέγκου, οι δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο δεν είχαν ενδείξεις για σοβαρότερα περιστατικά.

Ceiling COLLAPSES, injuring at least 38 people inside a supermarket in South Korea — AP Parts of the ceiling came down on the second floor of a four-story building in Daegu on Friday Nine were taken to hospital for treatment, while 66 others evacuated without serious injuries https://t.co/uelrWlRBcZ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 11, 2026

Έρευνες στα συντρίμμια

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια που προκλήθηκαν από την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του τετραώροφου κτηρίου, για εγκλωβισμένους.

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν είχαν διευκρινιστεί άμεσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τον έλεγχο της κατάστασης στο εσωτερικό του κτηρίου.

Το Γραφείο του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στους αρμόδιους αξιωματούχους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων και να διασφαλίσουν την πλήρη κινητοποίηση των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.