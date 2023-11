Στην Νότια Κορέα, οι εισαγγελικές αρχές την Παρασκευή (17/11) ζήτησαν 5ετή κάθειρξη για τον εκτελεστικό πρόεδρο της Samsung Electronics, Λη Τζάι Γιονγκ, ο οποίος κατηγορείται για λογιστική απάτη και χειραγώγηση τιμών μετοχών κατά τη συγχώνευση θυγατρικών της Samsung το 2015, συνολικής αποτίμησης 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκεκριμένη δίκη έχει διάρκεια τριών χρόνων, με την έκδοση της τελικής απόφασης, να υπολογίζεται σε μερικούς μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Έκαναν κατάχρηση της εξουσίας που τους παραχωρήθηκε από την επιχείρηση και τους μετόχους προς εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων του ηγέτη του ομίλου και επίσης διαχειρίστηκαν προς ίδιον όφελος εμπιστευτικές πληροφορίες», έλεγε μεταξύ άλλων το κατηγορητήριο.

Η δικαστική ετυμηγορία αναμένεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Samsung Electronics και των θυγατρικών της. Μια αθωωτική απόφαση θα του έδινε ώθηση να επιδιώξει περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές, εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές.

Ο Λη έχει ήδη μια καταδίκη στις πλάτες του για δωροδοκία της πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Παρκ Γκουν-χιε και φυλακίστηκε για ένα συνολικό διάστημα 18 μηνών κατά την περίοδο από το 2017 έως το 2021, όταν αποφυλακίστηκε υπό όρους. Στη συνέχεια, το 2022 του αποδόθηκε χάρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

South Korean prosecutors sought on Friday a five-year jail term for the boss of Samsung Electronics Lee Jae-yong over charges of accounting fraud and stock price manipulation. https://t.co/woIHdnC2ys

— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) November 17, 2023