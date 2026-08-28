Το ειδυλλιακό νησί Τζετζού της Νότιας Κορέας, διάσημο ως κορυφαίος προορισμός για νεόνυμφους, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και πατρίδα των θρυλικών «Haenyeo» (των γυναικών που καταδύονται ελεύθερα εδώ και αιώνες) βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός μακάβριου σκανδάλου. Ο εντοπισμός τεσσάρων νεκρών μέσα σε μόλις τρεις ημέρες έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, προκαλώντας τριγμούς στην τοπική τουριστική βιομηχανία, η οποία ήδη κατέγραφε πτώση στους εγχώριους επισκέπτες.

Αυτό που αρχικά φάνταζε ως μια σειρά τραγικών, αλλά ενδεχομένως ασύνδετων θανάτων, εξελίχτηκε σε μείζον σκάνδαλο για την αστυνομία της χώρας, η οποία κατηγορείται για εγκληματική αμέλεια και συγκάλυψη σε υποθέσεις αγνοουμένων.

Ο ρόλος του λοχία και τα ψέματα στις οικογένειες

Η οργή ξεχείλισε την περασμένη εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε πως οι Αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν μια γυναίκα μήνες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της. Η υπόθεση έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις με τη σύλληψη ενός λοχία της αστυνομίας, ονόματι Μπου, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεινε πρόωρα τους φακέλους των αγνοουμένων, λέγοντας ψέματα στους συγγενείς τους.

Μεταξύ των σορών που βρέθηκαν από το Σάββατο (22/8) είναι αυτή της 37χρονης Τζανγκ Μι-ραν, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Μάιο. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τη Δευτέρα (24/8) σε μια φάρμα με φοίνικες, μόλις 500 μέτρα από το μέρος όπου διέμενε, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο λοχίας Μπου φέρεται να είχε κλείσει την υπόθεσή της δίχως να επιβεβαιώσει πού βρισκόταν, ισχυριζόμενος στον σύντροφό της πως είχε μιλήσει μαζί της τηλεφωνικά και ότι εκείνη δεν ήθελε καμία επαφή μαζί του.

Ανάλογη ήταν η τακτική του και στην περίπτωση ενός άνδρα γύρω στα 60 από την πόλη του Τζετζού, ο οποίος αγνοείτο από τις 28 Ιουνίου και βρέθηκε νεκρός το Σάββατο. Ο Μπου φέρεται να είχε πει στους οικείους του ότι ο άνθρωπός τους εντοπίστηκε «ασφαλής», αλλά πως «δεν επιθυμεί να αποκαλύψει την τοποθεσία του στην οικογένεια».

Ξεσπώντας στους δημοσιογράφους, ο γιος του θύματος δήλωσε: «Πιστέψαμε την αστυνομία όταν είπε ότι ο πατέρας μου ήταν ασφαλής και περιμέναμε, αλλά μετά από 51 ημέρες, αυτό που επέστρεψε ήταν το πτώμα του».

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές αν ο συλληφθείς εμπλέκεται και στους άλλους δύο θανάτους που καταγράφηκαν πρόσφατα σε παράκτια χωριά. Ωστόσο, τέσσερις ανώτεροί του έχουν τεθεί σε διοικητική άδεια, ενώ επανεξετάζονται σχεδόν 300 φάκελοι αγνοουμένων που είχε χειριστεί.

Στο «μικροσκόπιο» οι διαδικασίες – Πολιτική θύελλα

Στη Νότια Κορέα, αν και τα βίαια εγκλήματα είναι σπάνια, τα ποσοστά αυτοκτονιών παραμένουν από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Παρότι κάθε χρόνο δηλώνονται πάνω από 70.000 εξαφανίσεις ενηλίκων, το 99% επιλύεται εντός ενός μήνα. Αυτή η στατιστική φαίνεται πως εφησυχάζει τις Αρχές. Όπως εξήγησε στο πρακτορείο Yonhap ο καθηγητής αστυνομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Konkuk, Λι Γιουνγκ-χιόκ: «Έχοντας την εμπειρία στο πεδίο ότι η απόλυτη πλειοψηφία των αγνοούμενων ενηλίκων εντοπίζεται γρήγορα, οι αστυνομικοί τείνουν να υποθέτουν ότι όλες οι υποθέσεις είναι έτσι».

Η υπόθεση έφτασε μέχρι το ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Την Τρίτη (25/8), ο Πρόεδρος της χώρας, Λι Τζε-μιουνγκ, διέταξε σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στις τάξεις της αστυνομίας, τονίζοντας στο υπουργικό συμβούλιο: «Η πρόσφατη κατάρρευση της πειθαρχίας στην αστυνομία και η ανευθυνότητα σε θέματα δημόσιας ασφάλειας έχουν καταστεί σοβαρά προβλήματα». Σημειώνοντας, μάλιστα, τη μεγάλη δύναμη που διαθέτει το Σώμα, πρόσθεσε: «Ο κορεατικός λαός διερωτάται εάν η αστυνομία αξίζει αυτή τη μεγάλη εξουσία».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, δεχόμενος τα πυρά βουλευτών σε έκτακτη ακρόαση της Εθνοσυνέλευσης τη Δευτέρα, αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως «υπάρχει ένα σφάλμα στο σύστημα».

Το σκάνδαλο ξεσπά σε μια κρίσιμη πολιτικά συγκυρία, καθώς η κυβέρνηση πέρασε πρόσφατα μια αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση που μεταβιβάζει τις πλήρεις ανακριτικές εξουσίες από τους εισαγγελείς στην αστυνομία. Στόχος ήταν ο περιορισμός της πολιτικής επιρροής των εισαγγελέων, ωστόσο η κίνηση δεν έτυχε ευρείας αποδοχής από τους πολίτες, οι οποίοι εδώ και χρόνια καταλογίζουν στην αστυνομία περιστατικά διαφθοράς και ανικανότητας.