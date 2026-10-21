Σε εξέλιξη βρίσκεται για τρίτη φορά μια εκτεταμένη επιχείρηση των νοτιοκορεατικών αρχών στη Μπουσάν, με στόχο την ασφαλή καθοδήγηση ενός ταυροκαρχαρία 3,5 μέτρων πίσω στην ανοιχτή θάλασσα.

Ο τροπικός καρχαρίας παραμένει εγκλωβισμένος σε τεχνητό κανάλι της νοτιοανατολικής πόλης για περισσότερες από 20 ημέρες, προσελκύοντας πάνω από 160.000 επισκέπτες.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κατακόρυφα ενόψει χειμώνα, οι αρχές του Υπουργείου Ωκεανών επιστράτευσαν ειδικά δίχτυα με πλωτήρες, μεταδίδοντας τις προσπάθειες απεγκλωβισμού σε ζωντανή μετάδοση.

Ο αγώνας δρόμου λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας

Η παρουσία του γιγαντιαίου ταυροκαρχαρία στη Μπουσάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, κινητοποίησε τις αρχές, καθώς η σταδιακή έλευση του χειμώνα καθιστά τις συνθήκες στο κανάλι επικίνδυνες για την επιβίωσή του.

Το συγκεκριμένο είδος ζει κατά κανόνα σε θερμά νερά τροπικών και υποτροπικών ζωνών. Όπως εξήγησε ο Κιμ Τζιν-κου, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Πουκιόνγκ, η παρουσία ενός τέτοιου θαλάσσιου είδους στα ανοιχτά της Νότιας Κορέας αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Καθώς το νερό στο τεχνητό κανάλι ψύχεται ταχύτατα, το Υπουργείο Ωκεανών έκρινε επιβεβλημένη την άμεση επέμβαση για τη μεταφορά του κήτους στα βαθύτερα και θερμότερα νερά της ανοιχτής θάλασσας.

Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού του καρχαρία:

Δύο αποτυχίες και η νέα μέθοδος με πλωτήρες

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά επιχείρηση που διοργανώνεται από τις τοπικές και κρατικές αρχές:

Οι πρώτες προσπάθειες: Πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ρίψεων νερού και συμβατικών διχτυών, οι οποίες όμως απέτυχαν να κατευθύνουν τον καρχαρία προς την έξοδο.

Η προσωρινή αναμονή: Μετά τις αποτυχίες, οι αρχές επέλεξαν αρχικά να αφήσουν το ζώο να αποχωρήσει μόνος του, όμως η ανησυχητική πτώση της θερμοκρασίας επέβαλε την άμεση επανέναρξη των επιχειρήσεων.

Το νέο σχέδιο: Στη νέα προσπάθεια χρησιμοποιούνται ειδικά δίχτυα στερεωμένα σε πλωτήρες, τα οποία μετακινούνται σταδιακά και με ήπιο τρόπο, ώστε να σπρώξουν προσεκτικά το θαλάσσιο κήτος προς την έξοδο του καναλιού.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ωκεανών δήλωσε στο πρακτορείο AFP:

«Η επιχείρηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και προσπαθούμε να οδηγήσουμε απαλά τον καρχαρία όσο το δυνατόν περισσότερο προς την έξοδο».

Ο καρχαρίας-«σταρ» και η οικονομική ενίσχυση της πόλης

Από τον Σεπτέμβριο που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τεχνητό κανάλι της Μπουσάν, ο καρχαρίας εξελίχθηκε σε αληθινή ατραξιόν.

Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν το σημείο για να δουν από κοντά το σπάνιο κήτος, αποφέροντας μια απροσδόκητη οικονομική τόνωση στην τοπική αγορά και τον τουρισμό της περιοχής.