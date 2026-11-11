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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπουντάνγκ της Νότιας Κορέας, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τουλάχιστον 32 οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άτομα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 57 τραυματίες, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα στοιχεία επικαλούμενη μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στο τροχαίο, εμπλέκονταν συνολικά 32 οχήματα, ήτοι τέσσερα λεωφορεία, ένα φορτηγό και 27 επιβατικά αυτοκίνητα

Από την σύγκρουση προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

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