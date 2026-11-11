Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπουντάνγκ της Νότιας Κορέας, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τουλάχιστον 32 οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άτομα.

[11월 11일 ]

오늘(11일) 오전 7시 반쯤 경기 성남시 분당구 야탑동의 한 도로에서 주행 중이던 버스가 신호를 기다리던 차량을 들이받으며, 차량 17대가 연이어 추돌하는 사고가 났습니다. 이 사고로 버스 운전자와 승객 등 현재까지 34명이 다친 것으로 파악됐는데, 이중 중상자도 다수 있는 거로 알려졌습니다. 소방 당국은 현장에 응급의료소를 설치하고 구조 작업을 진행하고 있습니다. — KBS 재난미디어센터 (@kbsdisaster) November 11, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 57 τραυματίες, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

분당 사거리서 버스가 차량 10여대 연쇄 추돌…도로 양방향 통제(상보) #뉴스1 https://t.co/ivrHZBBpjf — 뉴스1 (@News1Kr) November 10, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα στοιχεία επικαλούμενη μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στο τροχαίο, εμπλέκονταν συνολικά 32 οχήματα, ήτοι τέσσερα λεωφορεία, ένα φορτηγό και 27 επιβατικά αυτοκίνητα

Από την σύγκρουση προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.