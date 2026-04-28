Η δικαιοσύνη στη Νότια Κορέα καταδίκασε σήμερα σε δεύτερο βαθμό την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κέον Χε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, από τους 20 μήνες που είχε καταδικασθεί σε πρώτο βαθμό, για χειραγώγηση των τιμών μετοχών και διαφθορά.

«Το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και της επέβαλε πρόστιμο 50 εκατ. γουόν (περίπου 29.000 ευρώ)», ανακοίνωσε το Εφετείο της Σεούλ, με την ανάγνωση της απόφασης να μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση.

Η βαρύτερη ποινή σχετίζεται με το ότι το Εφετείο της Σεούλ ανέτρεψε την αθωωτική απόφαση που είχε ληφθεί σε πρώτο βαθμό για την κατηγορία περί χειραγώγησης των τιμών μετοχών.

Το Δικαστήριο έκρινε σήμερα την Κιμ Κέον Χε ένοχη για χειραγώγηση της τιμής της μετοχής της Deutsch Motors, μιας νοτιοκορεατικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή «αθέμιτη συναλλαγή … που συνιστά χειραγώγηση της αγοράς».

Η σύζυγος του πρώην προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γεολ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, καταδικάστηκε τον Ιανουάριο σε 20 μήνες φυλάκισης για διαφθορά επειδή δέχθηκε πολυτελή δώρα από την Εκκλησία της Ενοποίησης. Είχε καταθέσει έφεση, όπως και οι εισαγγελείς που θεώρησαν την ποινή πολύ επιεική και τις αθωωτικές αποφάσεις αδικαιολόγητες.

Το Εφετείο έκρινε σήμερα ότι η 53χρονη πρώην πρώτη κυρία «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και αντ’ αυτού κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».

«Η εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφάνεια των κρατικών υποθέσεων και τη δίκαιη άσκηση της εθνικής πολιτικής κλονίστηκε», αφότου εκείνη αποδέχθηκε δωροδοκίες, δήλωσε το δικαστήριο.