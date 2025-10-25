Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Νότια Κορέα, όταν ένας μεθυσμένος Ρώσος, οπλισμένος με μπαλτά, επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Οι αρχές αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν τόσο πραγματικά όσο και άσφαιρα πυρά, καθώς και ένα όπλο ηλεκτροσόκ, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με τον ρωσικό ιστότοπο SHOT, ο 34χρονος άνδρας περιφερόταν στην περιοχή Μουνγκ Ντόνγκ της Σεούλ, κραδαίνοντας τον μπαλτά σε έξαλλη κατάσταση.

Ένας κάτοικος τον πλησίασε, με αποτέλεσμα ο Ρώσος να αρχίσει να σπάει βιτρίνες καταστημάτων, να χτυπάει τον τοίχο και να απειλεί οποιονδήποτε βρισκόταν κοντά, προκαλώντας τρόμο στους Κορεάτες γύρω του.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, απαίτησαν να αφήσει κάτω το αιχμηρό αντικείμενο, αλλά εκείνος τους αγνόησε και συνέχισε να τους απειλεί. Η πρώτη προσπάθεια ακινητοποίησης με όπλο ηλεκτροσόκ απέτυχε, ενώ τα άσφαιρα πυρά δεν τον σταμάτησαν. Τελικά, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, προτού μεταφερθεί στην τοπική φυλακή.

Ο άνδρας κατηγορείται για παρεμπόδιση επίσημων καθηκόντων και εκφοβισμό. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να διαθέτει βίζα πρόσφυγα.