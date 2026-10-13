Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στην πόλη Ιντσόν της Νότιας Κορέας, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι μέσα σε σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα άτομο που υπέστη καρδιακή ανακοπή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

«Ένα άτομο βρίσκεται με καρδιακή ανακοπή και περίπου άλλοι επτά έχουν τραυματιστεί», ανέφερε αξιωματούχος του Κεντρικού Αρχηγείου Καταστροφών και Ασφάλειας.

Συνελήφθη ύποπτος

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τόσο τα κίνητρα του δράστη όσο και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τηλεφωνικά τη σύλληψη, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα ή για το αν γνώριζε κάποιο από τα θύματα.

Η Ιντσόν μέρος της μητροπολιτικής περιοχής της Σεούλ

Η Ιντσόν βρίσκεται δυτικά της Σεούλ και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Στην πόλη βρίσκεται επίσης το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας, γεγονός που την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας.

Σειρά περιστατικών με μαχαίρι τα τελευταία χρόνια

Η Νότια Κορέα θεωρείται γενικά χώρα με χαμηλά επίπεδα ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2021 καταγράφηκαν περίπου 1,3 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τον διεθνή μέσο όρο των περίπου 6 ανά 100.000 κατοίκους.

Παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές επιθέσεις με μαχαίρι.

Τον Μάιο της προηγούμενης χρονιάς, άνδρας είχε τραυματίσει με μαχαίρι τρεις αστυνομικούς στην περιοχή Πάτζου, βορειοδυτικά της Σεούλ.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλη επίθεση με μαχαίρι, αυτή τη φορά σε πιτσαρία στη Σεούλ.