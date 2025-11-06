Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Επτά άνθρωποι φέρονται να έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

 

Δύο από αυτούς έχουν διασωθεί σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

 

Πηγή: Yonhap

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κατάρρευση κατασκευής #Νότια Κορέα