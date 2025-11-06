Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Επτά άνθρωποι φέρονται να έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν της Νότιας Κορέας όπου κατέρρευσε μεγάλη κατασκευή, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Six people are believed to be trapped at South Korean power station in city of Ulsan after large structure collapsed – Yonhap News Agency pic.twitter.com/VJJY1km5oh — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 6, 2025

Δύο από αυτούς έχουν διασωθεί σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Developing story: Six people believed trapped at South Korea power plant under collapsed structure, Yonhap says https://t.co/vbacUaL3kI — Alma Angeles (@AlmaANET25) November 6, 2025

Πηγή: Yonhap