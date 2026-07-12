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Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας (KMA) εξέδωσε σήμερα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, ενόψει κύματος καύσωνα που αναμένεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.
Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται αφότου αναμορφώθηκε το σύστημα προειδοποιήσεων, λόγω ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και παρουσιάζονται πλέον συχνότερα και εντονότερα.
Η επικεφαλής της ΚΜΑ, Λι Μι-σέον, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου πως το έκτακτο δελτίο αφορά ιδίως τις πόλεις Γκιονγκσάν και Ποχάνγκ, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.