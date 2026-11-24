Στρατιωτικά αεροσκάφη, ρωσικά κατά τη Σεούλ, μπήκαν σήμερα στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) της Νότιας Κορέας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών και διορθώνοντας προηγούμενο τηλεγράφημά του κατά το οποίο βορειοκορεατικό αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο.

«Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, όχι βορειοκορεατικά, εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας της Νότιας Κορέας (KADIZ) πάνω από την Ανατολική θάλασσα», μετέδωσε το πρακτορείο, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή με την ονομασία θάλασσα της Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό, τα ρωσικά αεροσκάφη πλησίασαν το νησί Ουλέουνγκντο, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κομητείας Ουλέουνγκντο, στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χώρας.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας φέρεται να κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγειες εγκαταστάσεις ή στο εσωτερικό κτιρίων.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε περίπου στις 7:52 το πρωί, τοπική ώρα, και ανακλήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 7:58, σύμφωνα με το Yonhap.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωσή του, ο στρατός της Νότιας Κορέας διευκρίνισε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο.