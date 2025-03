Οι πυρκαγιές που ρημάζουν τη νοτιοανατολική Νότια Κορέα συνεχίζουν να «εξαπλώνονται με ταχύτητα» και είναι πλέον και επίσημα «οι πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί» ποτέ στη χώρα, ανέφεραν σήμερα οι Αρχές, δημοσιοποιώντας νέο, ακόμη πιο βαρύ απολογισμό των θυμάτων, που πλέον έφθασε τους 26 νεκρούς.

Πάνω από δώδεκα πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, κόβοντας στη μέση δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ περίπου 27.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

#DirectEnergyWeapon : Large forest fires have broken out in South Korea, — Yonhap The fire started on March 21 in Sancheon County and swiftly spread to neighbouring areas due to heavy winds. The fires have destroyed almost 3,200 hectares of woodland. It’s important to pic.twitter.com/SmSBaPGqUD

«Η πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα», συνόψισε ο Λι Χαν-κιούνγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, δίνοντας στη δημοσιότητα νέο απολογισμό: «26 άνθρωποι είναι νεκροί, 8 σοβαρά τραυματισμένοι και 22 πιο ελαφριά τραυματισμένοι».

This video is the scene of a fire in Korea

Currently, 26 people have died from wildfires in South Korea and residents have been evacuated.

It is difficult to extinguish forest fires due to strong winds

Thank you for caring🥺

pic.twitter.com/End1DBw50r https://t.co/xSklkdWeJk

— susu (@oksusubeardtea) March 27, 2025