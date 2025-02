Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν κατέρρευσε οδική γέφυρα υπό κατασκευή κατά μήκος αυτοκινητόδρομου στη νοτιοκορεατική πόλη Τσονάν (νότια), ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας της Ασίας.

Το δυστύχημα έγινε περί τις 09:49 (τοπική ώρα· 02:49 ώρα Ελλάδας), όταν πέντε ατσάλινες δομές 50 μέτρων που υποστήριζαν τη γέφυρα κατέρρευσαν η μια μετά την άλλη αφού τοποθετήθηκαν από γερανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

BREAKING: Three people have died and five others were injured after a construction site collapsed at a highway location in Anseong, South Korea. pic.twitter.com/vIWFgnRxv4

— Intel Tower🗽 (@inteltower) February 25, 2025

