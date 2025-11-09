Ομάδα έρευνας και διάσωσης ανέσυρε το 3ο πτώμα εργαζομένου από τα συντρίμμια μετά τη συντριβή πελώριου μεταλλικού πύργου λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Ουλσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη, ανέφεραν σήμερα νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

Τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια του πύργου και οι Αρχές λένε πως δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δύο από αυτούς. Η κατάρρευση στη μονάδα, παροπλισμένη πλέον, έγινε καθώς εργάτες κατέβαζαν τμήματα του πύργου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατεδάφισή του.

Τα σωστικά συνεργεία ανέπτυξαν μέσα εντοπισμού με αισθητήρες θερμότητας, ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά στη συνεχιζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο το εγχείρημα δυσκόλεψε ο κίνδυνος περαιτέρω κατεδάφισης της πελώριας μεταλλικής δομής.

Και οι τέσσερις εργάτες που αγνοούνται δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα πως επέζησαν, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις Αρχές.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters,

Επιμέλεια: Α.Α.